منتخب مصر يتقدم على موزمبيق في الشوط الأول بأقدام مصطفى محمد

يتقدم منتخب مصر على نظيره موزمبيق بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي"، في كوت ديفوار.

مصر وموزمبيق





سجل هدف التقدم مصطفى محمد لاعب المنتخب في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من محمد حمدي، تصل لصلاح لكن تفلت منه الكرة ليسددها مصطفى محمد سريعا في شباك موزمبيق.



بعدها في الدقيقة 10، انطلاقة من مصطفى محمد بالكرة في هجمة مرتدة سريعة وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس هرناني سيلوني ولكن تصدى لها الأخير ثم سيطر عليها الدفاع.



وفي الدقيقة 18، مرر رينيلدو ماندافا تمريرة عرضية من جهة اليسار استلمها ويتي من على القائم الثاني ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.



بعدها تسديدة من زيزو من خارج منطقة الجزاء مرت لكنها تذهب خارج الملعب بعيدة عن المرمى.



حاول تريزيجيه إضافة الهدف الثاني للفراعنة، وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في القائم الأيمن ومرت لخارج الملعب في الدقيقة 25.



وفي الدقيقة 34 أعاد محمد حمدي للخلف الكرة بعد كرة عرضية لكنها كانت قريبة من الدخول لمرمى ليتألق الشناوي ويخرجها بعيدا إلى ركلة ركنية.



سقط الشناوي على الأرض ودخل الجهاز الطبي من أجل علاج حارس الفراعنة بعد شعوره بآلام، ليتوقف اللقاء قبل أن يستأنف.