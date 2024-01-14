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مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك موزمبيق (فيديو)
الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كهربا ومرموش على دكة بدلاء منتخب مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

 

اختار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة الأساسي لمباراة موزمبيق ، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" ، والتي تستضيفها كوت ديفوار.
شهدت دكة البدلاء تواجد كهربا، ومرموش وإمام عاشور، وعلي جبر على مقاعد بدلاء 
مقاعد البدلاء:
محمد أبوجبل، محمد صبحي، علي جبر، أحمد فتوح، عمر كمال، مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور، مصطفى فتحي، محمود كهربا، مرموش، أحمد حسن كوكا

تنطلق مباراة مصر وموزمبيق، مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" ، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

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ويستهل الفراعنة مشوارهم في بطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ34، في ضربة البداية أمام موزمبيق ويسعى منتخب مصر لتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط.

كان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كشف عن تشكيل الفراعنة لمباراة موزمبيق في المباراة الافتتاحية.


جاء تشكيل منتخب مصر للمباراة على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.
محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي في خط الدفاع.
حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.
ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

ويسعى منتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، للمنافسة بقوة واستعادة اللقب الغائب عن خزائن الفراعنة منذ 13 عامًا، وإضافة اللقب الثامن للفراعنة في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما حصد البطولة في 7 مناسبات سابقة، كان آخرها في أنجولا 2010.
 

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