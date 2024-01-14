الأحد 14 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يتقدم على توتنهام في الشوط الأول

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تقدم مانشستر يونايتد على نظيره توتنهام في الشوط من المباراة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

نقل هاني سعيد للعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

وانطلقت مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، والتي يستضيفها ملعب "أولد ترافورد".

جاء الهدف الأول عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، بينما تعادل ريتشارليسون في النتيجة خلال الدقيقة 19.

وعاد ماركوس راشفورد التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وحال انتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد، فإنه سيتواجد في المركز السابع بـ 34 نقطة، بينما سيتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 39 في المركز الخامس.

مواد متعلقة

لاعب الكاميرون السابق يهاجم أونانا ومانشستر يونايتد بسبب الكان

نقل هاني سعيد للعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة
الجريدة الورقية