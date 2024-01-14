مانشستر يونايتد يتقدم على توتنهام في الشوط الأول

تقدم مانشستر يونايتد على نظيره توتنهام في الشوط من المباراة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وانطلقت مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، والتي يستضيفها ملعب "أولد ترافورد".

جاء الهدف الأول عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، بينما تعادل ريتشارليسون في النتيجة خلال الدقيقة 19.

وعاد ماركوس راشفورد التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وحال انتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد، فإنه سيتواجد في المركز السابع بـ 34 نقطة، بينما سيتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 39 في المركز الخامس.