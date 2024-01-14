الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نقل هاني سعيد للعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

هاني السعيد
هاني السعيد

 نُقل هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
 

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شبانة: بيراميدز لم يخالف لوائح اتحاد الكرة

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بيراميدز وفاركو يتعادلان إيجابيًا في كأس الرابطة

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بيراميدز يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام فاركو بكأس الرابطة

فقد سعيد الوعي بشكل مفاجئ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ليتم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة، لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه.
 

وتعرض سعيد لضغط كبير خلال الأيام الماضية، بسبب ضغوط العمل الواقعة عليه، نظرا لارتباطه بالعديد من المهام العملية مع ناديه.

بيراميدز وفاركو يتعادلان إيجابيًا في كأس الرابطة


وكان بيراميدز تعادل مع نظيره فاركو، والتي جمعتهما على ستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقدم فرقي فاركو في الشوط الأول بهدف نظيف سجله اللاعب عمر جمال في الدقيقة 31 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء سجلها بنجاح في شباك أحمد ميهوب حارس بيراميدز.

وأضاف سيف تيري الهدف الثاني لصالح فاركو بالدقيقة 50، من كرة رأسية مميزة بعد تلقيه عرضية من الجبهة اليسرى.

واستطاع أحمد توفيق تسجيل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 66 من تسديدة قوية، بينما أحرز فاخري لاكاي هدف التعادل، في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
 

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