الأحد 14 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد..حضور جماهيري قوي لدعم الفراعنة أمام موزمبيق

جماهير مصر
جماهير مصر

شهدت مباراة مصر  وموزمبيق، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" ، في كوت ديفوار، حضور جماهيري لدعم الفراعنة.

txt

مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك موزمبيق (فيديو)

txt

المحمدي: منتخب مصر قادر على حصد لقب أمم إفريقيا

txt

إنطلاق مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا

txt

كهربا ومرموش على دكة بدلاء منتخب مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا

txt

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب مصر بث مباشر بـدون تقطيع

ويستهل الفراعنة مشوارهم في بطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ34، ويسعى منتخب مصر لتحقيق الانتصار في ضربة البداية أمام موزمبيق لحصد الثلاث نقاط.


وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمباراة موزمبيق في المباراة الافتتاحية.
تشكيل منتخب مصر للمباراة:
تشكيل منتخب مصر:
محمد الشناوي في حراسة المرمى.
محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي في خط الدفاع.
حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.
ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.
مقاعد البدلاء:
محمد أبوجبل، محمد صبحي، علي جبر، أحمد فتوح، عمر كمال، مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور، مصطفى فتحي، محمود كهربا، مرموش، أحمد حسن كوكا
 

الجريدة الورقية