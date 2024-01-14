إنطلاق مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا

أنطلقت مباراة مصر وموزمبيق، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" ، والتي تستضيفها كوت ديفوار.



ويستهل الفراعنة مشوارهم في بطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ34، ويسعى منتخب مصر لتحقيق الانتصار في ضربة البداية أمام موزمبيق لحصد الثلاث نقاط.

وكشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمباراة موزمبيق في المباراة الافتتاحية.

جاء تشكيل منتخب مصر للمباراة على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي في خط الدفاع.

حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.

ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.



مقاعد البدلاء:

محمد أبوجبل، محمد صبحي، علي جبر، أحمد فتوح، عمر كمال، مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور، مصطفى فتحي، محمود كهربا، مرموش، أحمد حسن كوكا