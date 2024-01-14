الأحد 14 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المحمدي: منتخب مصر قادر على حصد لقب أمم إفريقيا

المحمد ومحمد صلاح
المحمد ومحمد صلاح

أكد أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر السابق ومحلل "بي إن سبورتس" الحالي، على أن المنتخب المصري قادر على حصد لقب كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

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وأوضح المحمدي في تصريحات تلفزيونية بشبكة قنوات "بي إن سبورت"، أنه كان لاعبًا ضمن صفوف المنتخب المصري في نهائي الكان 2017 بالجابون، لكن كان هناك سوء توفيق في المباراة النهائية.

وقال المحمدي: "لازلت أتذكر عندما لاعبًا بصفوف منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2017 في الجابون، وواجهنا سوء توفيق في المباراة النهائية".

وتابع لاعب المنتخب المصري السابق: "بالتأكيد هذا الجيل وصل للنضج الكروي، محترفون كثر واكتسبوا الخبرات".

وتابع: "أيام الجيل الذهبي كان هناك لاعبون أصحاب خبرات، والآن في هذا الجيل يوجد لاعبون حصلوا على خبرات، وإن شاء الله بعد وصولهم للنهائي مرتين أن تكون (التالتة تابتة) ونحصد اللقب".

وأختتم: "المنتخب الذي يواجه مصر لديه حسابات مختلفة بسبب محمد صلاح، ومعنوياته مرتفعة، وكنت أتحدث معه من فترة وهو مركز مع منتخب مصر ويريد حصد بطولة، لأنه حصل على كل شيء مع ليفربول، ويريد أن يُحقق لقب مع المنتخب".

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