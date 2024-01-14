مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك موزمبيق (فيديو)

أحرز منتخب مصر الهدف الأول في شباك موزمبيق في المباراة التي تجمع بينهما الأن في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

سجل هدف التقدم مصطفى محمد لاعب المنتخب في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من محمد حمدي، تصل لصلاح لكن تفلت منه الكرة ليسددها مصطفى محمد سريعا في شباك موزمبيق.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في بطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ34، ويسعى منتخب مصر لتحقيق الانتصار في ضربة البداية أمام موزمبيق لحصد الثلاث نقاط.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمباراة موزمبيق في المباراة الافتتاحية.

تشكيل منتخب مصر للمباراة:

تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي في خط الدفاع.

حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.

ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

مقاعد البدلاء:

محمد أبوجبل، محمد صبحي، علي جبر، أحمد فتوح، عمر كمال، مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور، مصطفى فتحي، محمود كهربا، مرموش، أحمد حسن كوكا

