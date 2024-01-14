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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك موزمبيق (فيديو)

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أحرز منتخب مصر الهدف الأول في شباك موزمبيق في المباراة التي تجمع بينهما الأن في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

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مصطفى محمد يسجل الهدف الأول في شباك موزمبيق

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أمم أفريقيا.. الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي تبرز مشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر

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أمم أفريقيا.. مصطفى محمد يكشف خارطة منتخب مصر للفوز بالكأس الثامن

سجل هدف التقدم مصطفى محمد لاعب المنتخب في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من محمد حمدي، تصل لصلاح لكن تفلت منه الكرة ليسددها مصطفى محمد سريعا في شباك موزمبيق.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في بطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ34، ويسعى منتخب مصر لتحقيق الانتصار في ضربة البداية أمام موزمبيق لحصد الثلاث نقاط.
وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمباراة موزمبيق في المباراة الافتتاحية.
تشكيل منتخب مصر للمباراة:
تشكيل منتخب مصر:
محمد الشناوي في حراسة المرمى.
محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي في خط الدفاع.
حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.
ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.
مقاعد البدلاء:
محمد أبوجبل، محمد صبحي، علي جبر، أحمد فتوح، عمر كمال، مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور، مصطفى فتحي، محمود كهربا، مرموش، أحمد حسن كوكا
 

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