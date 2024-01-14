9 آلاف جندي إسرائيلي يحتاجون لعلاج نفسي بعد نهاية الحرب بغزة.. شاهد

أكدت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، أنه تم قتل ما يزيد عن 520 قتيلا من صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي من بين صفوفه منذ السابع من أكتوبر وحتى يومنا هذا في الحرب على غزة، مشددًا على أنه من بينهم 200 من الضباط والجنود الكبار، بما يزيد عن 35% من العدد الكلي هم من قادة الكتائب والألوية الذين يعملون في مناطق مختلفة بقطاع غزة، سواء في شمالها أو منتصفها أو جنوبها.

وأضافت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد الإصابات من بين الجيش الإسرائيلي وصل لـ 5 آلاف مصاب، وسيتم الاعتراف بـ12 ألفا على أنهم معاقون من جنود الاحتلال.

وأوضحت أن هناك عددا كبيرا من صفوف الجيش الإسرائيلي لن يعودوا للخدمة في جيش الاحتلال مرة أخرى، مشددًا على أن هناك 9 آلاف جندي إسرائيلي يحتاجون لعلاج نفسي بعد نهاية الحرب على غزة حيث يعانون من اضطرابات نفسية مرتفعة وهذا يعني أنهم في حاجة إلى علاج نفسي بعد انتهاء الحرب.

الحرب على غزة:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أن الحرب على غزة ستستغرق شهورا لذلك سنرفع ميزانيتها، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ100 وسط دمار وخراب خلفه قصف الاحتلال لكل أرجاء القطاع.

وبينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان من المدنيين الأبرياء في القطاع، زادت أيضا أعداد قتلى جنود الاحتلال المتوغلين في غزة، ما طرح تساؤلات هل غرقت إسرائيل في بحر غزة؟

وبعد 100 يوم، لم يحقق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حتى الآن ما أعلن عنه بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الأول الماضي، وكأن المعركة في غزة هي معركة نتنياهو الشخصية للاختباء خلف دماء الفلسطينيين خشية على مستقبله السياسي والشخصي.

ويبدو أن حكومة الحرب الإسرائيلية تضمحل، وتستنفد أدواتها، إلا من إبادة جماعية انتقام لفشلها وعدم تحقيق أهدافها المعلنة.

ووفقا لتقرير مصور لا توجد مؤشرات على اقتراب نهاية العدوان على القطاع، أو الحد منه، إلا أن هناك مؤشرات في الجانب الإسرائيلي تشي بأن نتنياهو غير قادر على قيادة الدولة، علاوة على المطالب المتزايدة الداعية لاستقالته.