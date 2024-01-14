تنفيذ 8 قرارات لحالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقوص

قاد الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، حملة ازالات مكبرة لإزالة التعديات من علي أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأكد أن جهود الحملة نجحت في تنفيذ ٨ قرارات ازالة منها اربعة لحالات تعدي بالبناء علي أراضي املاك الدولة باجمالي مساحة ١٠٠٠ م تقريبا واربعة اخري املاك خاصة لحالات تعدي على اراضي زراعية تم التعدي عليها بالبناء مساحتها ٦ قراريط، مؤكدا ان معدات الوحدة نجت في ازالة جميع المباني والاسوار المخالفة وتم مصادرة جميع المواد المستخدمة في البناء.

ولفت إلى أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والجهات المختصة تواصل جهودها للتصدي لكافة اشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق الوحدة ، بالإضافة إلى زالة اي أعمال تشوين معده للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها، مشدداً علي رؤساء القري بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.