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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

اقتراحات النواب تناقش إنشاء عيادات للصحة النفسية بوحدات ومراكز طب الأسرة

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى؛ بانشاء عيادات تخصصية بوحدات ومراكز طب الأسرة؛ لتقديم الارشاد والدعم النفسى للمرضى الذين يعانون من مشاكل فى الصحة النفسية؛ وبصفة خاصة المرأة وكبار السن؛ والشباب فى سن المراهقة للحفاظ على تماسك الأسرة التى تعد النواة الرئيسية فى المجتمع.

 

جاء ذلك خلال مناقشة طلب برغبة الذى ناقشته لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.

 

وقالت النائبة أمل سلامة أن المنظومة الصحية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهدت تطويرا كبيرا، بهدف تقديم رعاية صحية شاملة لجميع المصريين وفقا لأحدث المعايير العالمية، حيث تم رفع كفاءة المنشآت الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 وأضافت النائبة أمل سلامة أن مصر يوجد بها نحو 5500 وحدة ومركز طب أسرة، تنتشر فى المدن والقرى والنجوع، ونظرا لقربها الشديد من محل إقامة المواطنين، فإنها تمثل نقطة الاتصال الأولى بين المريض ومقدمى الرعاية الطبية، حيث تقدم وحدات ومراكز طب الاسرة، الخدمات الطبية للمواطنين من سن الولادة حتى سن الشيخوخة، وهذا ما دفع وزارة الصحة التى نقدم للقائمين عليها كل الشكر والتقدير، أن تمد ساعات العمل بها من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، وإنشاء عيادات تخصصية وتقديم خدمة الطوارئ، والخدمات الخاصة برعاية الأم الحامل والتطعيمات المختلفة الخاصة بالأطفال بداية من الأطفال حديثى الولادة، وحتى خلال المراحل الدراسية، إضافة إلى حملات التطعيم ضد الأمراض الوبائية والمتوطنة.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أنه نظرا للإقبال الشديد من جانب المواطنين على وحدات ومراكز طب الأسرة نتيجة ارتفاع أسعار " الكشف فى العيادات الخاصة، وتكلفة العلاج الغالية"، فانها تقترح

 إنشاء عيادات تخصصية يعمل بها أطباء متخصصين فى الصحة النفسية لتقديم الإرشاد والدعم النفسى للمرضى الذين يعانون من مشاكل فى الصحة النفسية، وبصفة خاصة المرأة للحفاظ على تماسك الأسرة التى تمثل نواة المجتمع، وأيضا كبار السن الذين لهم حق على الدولة لرعايتهم وحمايتهم من الأمراض النفسية، فضلا عن الاهتمام بالصحة النفسية للمراهقين، وإرشادهم بضرورة الابتعاد عن أصدقاء السوء، وعدم التدخين أو إدمان المخدرات وغيرها من الأضرار المجتمعيه.

 

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