عمرو طلعت يتفقد مشروعات الاتصالات والبريد بأسيوط

قام اليوم الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة محافظة أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالمحافظة.

وفى مستهل زيارته للمحافظة؛ شهد الدكتور/ عمرو طلعت، واللواء/ عصام سعد محافظ أسيوط مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم فى عدد من المجالات التى تستهدف تدريب وتوظيف خريجى جامعات محافظات الصعيد فى مجالات البرمجيات والنظم الإلكترونية المدمجة، وبناء القدرات الرقمية وتحقيق التنمية المجتمعية الرقمية المستدامة للمواطنين، والتطوير المؤسسى الرقمى، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية فى قرى حياة كريمة فى محافظة أسيوط. وذلك خلال اجتماع موسع عُقد فى المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة بحضور عدد من القيادات التنفيذية فى كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة أسيوط، وعدد من رؤساء الجامعات، والدكتور/ عادل دانش رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون.

وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن محافظة أسيوط محافظة واعدة لديها قاعدة متميزة من الشركات المحلية والعالمية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تقدم خدماتها سواء لتلبية متطلبات السوق المحلى أو لتصدير الخدمات لعملائها فى الخارج، كما أن لديها مجموعة من الشركات الناشئة التى استطاعت جذب استثمارات فى الحلول التى تقدمها وهو ما يؤهل محافظة اسيوط لكى يكون لها مكانة على خريطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام وخريطة تصدير الخدمات التكنولوجية بوجه خاص كما يسهم فى خلق فرص عمل متميزة للشباب بالمحافظة.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة أسيوط لها أثر تنموى ومجتمعى واقتصادى والذى يظهر جليا فى تحقيق التنمية للسيدات والفتيات فى الريف، وخلق فرص عمل للشباب من أماكن إقامتهم فى قرى ومدن محافظة أسيوط لصالح شركات داخل وخارج مصر؛ مشيرا إلى أن برامج بناء القدرات الرقمية التى تقدمها الوزارة تتسم بالتنوع والشمول حيث لم يعد القطاع مقتصرا على خريجى كليات الهندسة وعلوم الحاسب ولكن أصبح هناك متسع لكافة التخصصات والمهن بالإضافة إلى التنوع فى المراحل العمرية بدءا من طلاب المدارس وطلاب الجامعات وصولا إلى الخريجين الملتحقين بمبادرات وبرامج الوزارة والجهات التابعة لها؛ مشيرا إلى أنه استفاد من المبادرات التدريبية للوزارة خلال عام 2023 أكثر من 17 الف شاب وشابة من أبناء محافظة أسيوط.

وفى كلمته أوضح اللواء/ عصام سعد محافظ أسيوط أن المحافظة لم تعد بعيدة عن اهتمامات الدولة ورعايتها فى مختلف المجالات وخاصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهذا ما تلاحظ فى ضوء ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وقومية حديثة تهدف إلى المساهمة فى تطوير كافة المرافق والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والتى تأتى على رأسها إنشاء المنطقة التكنولوجية فى مدينة أسيوط الجديدة بما تضمه من مشروعات خلقت فرص عمل جديدة لكثير من الشباب وأتاحت الفرص أمام الشركات الناشئة لإقامة المشروعات والصغيرة لمواكبة التطور التكنولوجى السريع فى ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ، مؤكداً على فتح أبواب المحافظة واحتضانها لكافة المبادرات الحكومية والخاصة والتى من شأنها دعم الشباب وتنمية مهاراتهم بما يضمن تأهيلهم للمنافسة بقوة فى سوق العمل وفتح مجالات جديدة ومتطورة أمامهم، بالإضافة الى تدريب الشباب على أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات والعمل على تنمية كوادر المجتمع المدنى بما يضمن استدامتها وفقاً لاحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

هذا وتهدف مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بين كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركتى "برايت سكايز"، و"سويفت أكت" المصريتين الرائدتين فى مجالات تقديم حلول تصميم وتطوير البرمجيات والأنظمة الإلكترونية المدمجة إلى تعزيز التعاون فى تدريب وتأهيل و200 شاب وشابة من خريجى جامعات محافظات الصعيد فى مجالات البرمجيات والنظم الإلكترونية المدمجة الموجهة للتصدير للخارج وتعيين 150 منهم على الأقل. حيث سيتم التعاون بين الأطراف الثلاثة فى الأنشطة والمبادرات الخاصة بالتدريب وتأهيل الكوادر اللازمة لاحتياجات سوق العمل فى مجال تصميم البرمجيات والنظم الإلكترونية المدمجة، والمساعدة على ربط البرامج التعليمية الجامعية باحتياجات الصناعة، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد التكنولوجية الإقليمية من أجل توفير الكفاءات اللازمة لتشجيع الشركات المحلية والعالمية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات للتوسع فى محافظات الصعيد وتنمية أعمالها الموجهة لتصدير الخدمات الرقمية للخارج ودعم الشركتين فى توسيع أنشطتهما بمحافظة أسيوط.

وقع مذكرة التفاهم المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتور/ خالد العمراوى الرئيس التنفيذى لشركة "برايت سكايز"، والمهندس/ محمد مدبولى الرئيس التنفيذى لشركة "سويفت اكت".

وأكد المهندس/ أحمد الظاهر على الدور الهام الذى تقوم به الهيئة لتنمية وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات ورعاية المبتكرين ورواد الأعمال بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الهيئة لديها حاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة تابعة لمركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال "تيك" بمحافظة أسيوط والتى قامت باحتضان ٥ شركات ناشئة خلال عام ٢٠٢٣. مضيفا أن الهيئة قامت خلال العام المنصرم بتقديم برامج وندوات تعريفية ودعم التدريب لنحو ٣٣٨٠ تدريب طالب وخريج من محافظة أسيوط، بالإضافة إلى أكثر من ٢٥٥٠ خريج من مبادرة مستقبلنا رقمى. كذلك قامت الهيئة بدعم نحو ٤٧ رائدة أعمال بالمحافظة، مضيفا أن الهيئة تعمل مع مختلف شركاء الأعمال على تحفيز نمو صناعة الإلكترونيات وخدمات القيمة المضافة وذلك عبر مجمع إبداع الإلكترونيات بمركز الابداع بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة والتى تحتضن ايضا مجموعة من شركات التعهيد وشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المدمجة والتى تتعاون معها الهيئة من خلال الاستثمار فى المهارات الشابة بالمحافظة وتشجيع تلك الشركات على التوسع فى أعمالها وخاصة الموجهة للتصدير انطلاقا من محافظة أسيوط.

وتهدف مذكرة التفاهم الثانية الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة أسيوط إلى التعاون فى تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطنى المحافظة خاصة فى القرى المستهدفة بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لنشر الثقافة الرقمية وتنمية قدراتهم الرقمية، لتمكينهم اقتصادياً بما يوفر حياة كريمة لهم.

وقع مذكرة التفاهم المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس/ عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط.

وأوضحت المهندسة/ غادة لبيب أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة. حيث تم تنفيذ حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (769) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة بواقع (816) شهادة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى للمواطنين لعدد (3776) مواطن من كافة الفئات المجتمعية بواقع (6038) مسار مختلف، طبقاً لأحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.

وتهدف مذكرة التفاهم الثالثة الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسيوط إلى بناء المهارات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل المهنى الحر، من خلال تمكين 1000 شاب وفتاة على مستوى المحافظة بالتدريب على برامج مايكروسوفت، والبرمجة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم 150 سيدة وفتاة من رائدات الأعمال والحرفيات فى إطار مبادرة "قدوة. تك" والارتقاء بقدراتهن فى استخدام الحلول التكنولوجية فى مجالات التسويق الرقمى والتجارة الإلكترونية بالتعاون مع شركاء المبادرة. كذلك سيتم تقديم عدد من التدريبات وورش العمل من خلال مبادرة المواطنة الرقمية والحماية من أخطار الانترنت.

وقعت مذكرة التفاهم المهندسة/ هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، ومدير مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر، والمهندس/ عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط.

وأشارت المهندسة/ هدى دحروج إلى نتائج مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الوزارة والمحافظة فى 2019 وانتهت فى 2022 التى نتج عنها تنمية المهارات الرقمية لدى قرابة ٣٠٠٠ من مواطنى المحافظة، ودعم قدرات أكثر من 1050 سيدة حرفية بمهارت التسويق الرقمى لمشروعاتهن الصغيرة وتوعيتهن بأهمية ومميزات الشمول المالى. كما جرى اعتماد 10 مراكز جديدة لمؤسسات المجتمع المدنى كأكاديميات معتمدة لسيسكو، إضافة إلى تدريب ما يقرب من 1250 عضو هيئة تدريس وطالب بجامعة أسيوط على إنتاج المحتوى التعليمى الرقمى.

وتهدف مذكرة التفاهم الرابعة الموقعة بين المعهد القومى للاتصالات وجامعة أسيوط إلى التعاون فى مجالات التدريب العملى والبحوث التطبيقية من خلال اتاحة البرامج التدريبية التى تستهدف سد احتياجات سوق العمل بالمحافظة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى المجالات المختلفة منها الأنظمة المدمجة وانترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتكنولوجيا اتصالات المحمول، والألياف الضوئية وغيرها من المجالات ذات الصلة. وكذلك تأهيل الكوادر والمحاضرين للمشاركة فى التدريب من بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والخريجين من جامعة اسيوط وذلك بعد تلقى التأهيل اللازم لذلك فى الأكاديميات الدولية لدى المعهد. بالإضافة إلى التعاون فى مجال تبادل الخبرات العلمية والأبحاث المشتركة، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل فى مختلف المجالات ذات الصلة.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور/ أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور/ أحمد خطاب أنشطة المعهد المقدمة لشباب محافظة أسيوط على مدار السنوات الثلاث الماضية حيث قام المعهد بتدريب ما يزيد عن 400 شاب وفتاة من المحافظة فى برامج مبادرات شباب مصر الرقمية ومصر تصنع الالكترونيات والتدريب الصيفى والتدريب من أجل التوظيف (وظيفة تك) والتدريب لاجتياز شهادات الاعتماد من الشركات العالمية فى قطاع الشبكات والاتصالات؛ مشيرا إلى أن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة أسيوط سيسهم فى زيادة أعداد المستفيدين من شباب المحافظة من البرامج التدريبية التى يقدمها المعهد.

وخلال الاجتماع؛ استمع الدكتور/ عمرو طلعت، والسيد محافظ أسيوط إلى تجارب عدد من النماذج المتميزة وقصص النجاح لعدد من الشباب والشابات الذين حصلوا على البرامج التدريبية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها والتى مكنتهم من مواكبة متطلبات سوق العمل والحصول على فرص عمل متميزة فى المحافظة او أهلتهم للالتحاق بأسواق العمل الحر. كذلك قام مجموعة من رواد الأعمال من أصحاب الشركات التكنولوجية الناشئة التى تم احتضانها من خلال برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستعراض الحلول التكنولوجية التى توفرها شركاتهم.

وتناولت الدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية مستهدفات مبادرات أجيال مصر الرقمية والتى تمتد برامجها ودوراتها التدريبية لتشمل فئات عمرية مختلفة بدءاً من الصف الرابع الابتدائى ومرورا بالمرحلة الإعدادية وحتى الصف الثانى الثانوى ثم المرحلة الجامعية وتمتد لتشمل الطلاب فى الكليات المختلفة والخريجين الذين يرغبون فى اكتساب وتعزيز وصقل مهاراتهم الرقمية لمواكبة الحاضر والمستقبل وإيجاد فرص عمل أفضل سواء على منصات العمل الحر أو فى الشركات المحلية والعالمية؛ مشيرة إلى أن عدد الطلاب الحاليين ببراعم مصر الرقمية بلغ نحو 10 الاف طالب من بينهم 330 طالب وطالبة من محافظة أسيوط وعدد الطلاب الحاليين بأشبال مصر الرقمية 19 الف طالب من بينهم 475 طالب وطالبة من محافظة أسيوط وإجمالى عدد الخريجيين والطلاب الحاليين فى بناة مصر الرقمية 848 من بينهم 33 خريجين وطلاب حاليين من محافظة أسيوط وعدد الطلاب المتقدمين لرواد مصر الرقمية 33500 من بينهم 797 من محافظة أسيوط.

وأشارت الدكتورة/ هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات إلى الخطط الحالية والمستقبلية للمعهد لبناء قدرات شباب محافظة أسيوط؛ موضحة أنه يتم التركيز على بناء مصفوفة المهارات لدى الشباب من مختلف التخصصات واستحداث برامج وتخصصات تقنية؛ مشيرة إلى الجهود المبذولة لتأهيل شباب المحافظة للعمل كمهنيين مستقلين فى سوق العمل الحر.

كما عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعا مع عدد من رؤساء الجامعات؛ حيث أكد خلاله على أهمية تحقيق التكامل بين قطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التعليم بشقيه المدرسى والجامعى من أجل التنسيق فى بناء مصفوفة المهارات التقنية والشخصية واللغوية لدى الشباب بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت يزور اليوم محافظة أسيوط حيث يتضمن برنامج الزيارة افتتاح مكتب بريد، وتفقد مدرسةwe للتكنولوجيا التطبيقية، وزيارة مجموعة من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، وتفقد مركز إبداع الإلكترونيات، بالإضافة إلى زيارة مصنع سيكو لإنتاج الهواتف المحمولة.