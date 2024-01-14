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الأحد 14 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا..ثنائي السنغال خارج مباراة جامبيا

السنغال
السنغال

كشف آليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، غياب ثنائي الفريق ذلك قبل مباراتهم الافتتاحية أمام جامبيا في بطولة كأس أمم أفريقيا.

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أمم أفريقيا.. السنغال تسعى للحفاظ على اللقب القاري



يلتقي منتخب السنغال حامل اللقب بعد الانتصار على مصر بركلات الترجيح في النسخة الماضية، مع نظيره جامبيا المقرر لها غدا الإثنين.

قال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جامبيا، أن يوسف سابالي وفودي توري سيغيبان عن اللقاء، بسبب معانتهما من الإصابة، مضيفا أن الثنائي سيكونان خارج مباراة جامبيا.

تفائل

وتابع أنه متفائل بشأن لحاق يوسف سابالي وفودي توري بمباراة الكاميرون يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى السنغال لديها خبرات لكن سنواجه أحد المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، مضيفا أن هدف أسود التيرانجا افتتاح حملة الدفاع عن لقب بتخطي عقبة جامبيا، لافتا إلى أن لديهم لاعبين أصحاب جودة وعليهم الإلتزام بالهدوء والصبر.
 

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