التحقيق مع عصابة الاحتيال على المواطنين بالخليفة

تُجري النيابة المختصة، التحقيق مع 6 متهمين، في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، للنصب والاحتيال على المواطنين، في منطقة الخليفة.

كانت نجحت أجهزة الأمن في ضبط 6 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل مفروشات ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) وقرر أحدهم بتعرفه على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لرغبته فى تغيير عُملة "محلية إلى أجنبية" خارج نطاق السوق المصرفى وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم ، ولدى حضورهما للمكان المتفق عليه حضر إليهما (عدد من الأشخاص) يستقلون سيارة "ميكروباص" وقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة" وإستولوا منهما على مبلغ مالى عملة "محلية" ولاذوا بالفرار .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – السيارة "الميكروباص" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وأفادو بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية .