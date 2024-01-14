ضبط أسلحة ومخدرات قيمتها بـ10 ملايين و250 ألف جنيه

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة وشمال سيناء والقليوبية حملات مكبرة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن شمال سيناء

- تم ضبط عاطلان حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة رمانة، وبحوزتهما 644 طربة لمخدر الحشيش وزنت 65 كيلو جرام

- تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزته كمية لمخدر الكوكايين وزنت كيلو جرام

مديرية أمن الجيزة

- تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة العياط وبحوزته 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش

مديرية أمن القليوبية

- تم ضبط عامل بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزته 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار،هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (10،250،000 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .