كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت من المنزل وطرق المتابعة..يتعرض العديد من المواطنين للنصب أو الابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية أو التعرض لمضايقات تؤدي إلى حدوث جرائم إلكترونية، من الأشخاص المجهولين، لذا يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت من المنزل.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " كيفية التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت المنزل وطرق متابعة البلاغ.

كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت من منزلك

يتصدى قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية للجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت ويمكن من خلاله تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت عن طريق الحضور بشكل شخصي إلى المقر لتحرير المحضر والمتابعة مع المسؤولين للقضية التي تريد التقدم بها أو يمكن التواصل معهم هاتفيًا من خلال الأرقام التالية والخاصة بإدارة مكافحة جرائم المعلومات (0224065052 _02240650).

كما يمكن الإبلاغ عن طريق التواصل مع القطاع عبر الخط الساخن (108)الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات كما يمكن متابعة البلاغ من المنزل، حيث يعمل الخط على مدار 24 ساعة.

كذلك يمكن متابعة البلاغ عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط التالي

https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://acca.moi.gov.eg

عقوبة الابتزار الإلكتروني

تهدف الإدارة العامة لمباحث الإنترنت إلى توفير الحماية الأمنية لتكنولوجيا المعلومات من كافة أشكال التهديد والمخاطر، حيث تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر أو بطريقة إلكترونية من خلال الموبايل، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء كان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

الجرائم الإلكترونية التي تواجهها مباحث الإنترنت

تواجه مباحث الإنترنت العديد من الجرائم الإلكترونية التي يمكنك الإبلاغ عنها وتممثل في التالي :

جرائم اجتماعية كجرائم الآداب العامة.

جرائم بطاقات الائتمان وجرائم غسل الأموال.

مكافحة الجرائم المستحدثة كالهجرة غير الشرعية.

جرائم اقتصادية كالاحتيال المصرفي.

كيف يتم فحص بلاغات مباحث الإنترنت؟

تتلقى الأجهزة الأمنية المعنية بمباحث الإنترنت البلاغات من المواطنين عن الجرائم التقنية للمعلومات ويتم فحصها فنيا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن، باستخدام أجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقي البلاغات بالإدارة، والمزودة بكافة المساعدات اللازمة، لإجراء الفحص الفني لتلك البلاغات، بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.