تدريب الإحصائيين الأفارقة على "ألية رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر"

ينظم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية البرنامج التدريبي "ألية رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر" خلال الفترة من 14-18 يناير 2024 لعدد 20 مشارك من 12 دولة أفريقية. يأتي ذلك في إطار تعاون دول الجنوب لتعزيز التنمية في أفريقيا .شملت الدول المشاركة: الجابون - كوت ديفوار - الكاميرون - مدغشقر - توجو - بوركينا فاسو - تشاد - جنوب السودان - غينيا - سيراليون - ناميبيا - جزر القمر

واكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز ان البرنامج التدريبي يهدف إلى بناء قدرات العاملين في الأجهزة الإحصائية الأفريقية على منهجية قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وأفضل الممارسات الحالية بشأن إعداد التقارير وتحديث المؤشرات بصورة دورية. و سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار أسبوع بواقع 20 ساعة تدريبية، وسيتم تدريب المشاركين على كيفية حساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكيفية اعداد التقارير الدورية للرصد والمتابعة.

و يتضمن البرنامج التدريبي التدريب على طرق حساب مؤشرات التنمية المستدامة استناداً إلى المنهجيات الدولية، كذلك يتضمن التدريب طرق اعداد ونشر التقارير الإحصائية المتعلقة برصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذلك آلية نشر البيانات على المنصات الدولية والمحلية.

يقوم بالتدريب متخصصون من الجهاز في مجال رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي.