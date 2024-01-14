الأحد 14 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين

مظاهرات في تل أبيب
مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين

خرجت مظاهرات في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخري تطالب الحكومة بإبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” نقلا عن مراسلها.

 

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عجز ميزانية إسرائيل تصل لـ 6.6% بسبب الحرب


 

كشفت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. وسيبدأ وزراء في الحكومة في وقت لاحق من يوم الأحد مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقا كبيرا لتمويل حرب إسرائيل في غزة.

 

ومن المتوقع إجراء تصويت عليها صباح غد الاثنين.

 

ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب على غزة والتي بدأت في السابع من أكتوبر إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.

 

ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل "40.25 مليار دولار" في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.

 

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الجريدة الورقية