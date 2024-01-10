عبدالعليم داود يطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وسحب السفير من تل أبيب

3 بيانات عاجلة للحكومة حول المجازر الصهيونية واتفاقية الدفاع العربى المشترك

تقدم النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، بـ3 بيانات عاجلة مهمة لرئيس المجلس، البيان الأول يطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى، والبيان العاجل الثانى يتعلق بالمجازر الجماعية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى حق غزة، كما تضمن البيان الثالث المطالبة بطرد السفير الإسرائيلى وسحب السفير المصرى الموجود فى الكيان الصهيونى.

أوضح عبدالعليم داود فى بيانه الأول الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية غموض دور وإجراءات وخطوات التنسيق بين مصر والدول العربية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى، وأشار «داود» إلى أن الدول العربية لا تعانى من العجز فى القوى البشرية ولا الأموال لتصنيع وشراء السلاح من مصادر متنوعة، مؤكدًا أن الأمر جد خطير ولا يتحمل الأمن القومى العربى هذا التهاون المريب، وأشار عبدالعليم داود فى بيانه العاجل الثانى إلى أن دور مصر فى التنسيق بينها وبين الدول العربية والدول الرافضة المذابح الصهيونية التى يقوم بها الكيان الصهيونى تجاه الشعب الفلسطينى والمساندة الدبلوماسية والشعبية لتأييد ومساندة ما قامت به دولة جنوب إفريقيا فى الشكوى المقدمة منها تجاه المجازر الجماعية إلى محكمة العدل الدولية.

كما أكد رئيس الهيئة البرلمانية للوفد لمجلس النواب فى بيانه العاجل الثالث أنه بالرغم من وصول عدد الشهداء فى فلسطين إلى ما يقرب من 26 ألف شهيد و60 ألف مصاب، 70٪ منهم نساء وأطفال، وإلى ما يقرب من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض، وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقى الذى يجرى على مسمع ومرأى من العالم، ورغم أن هذه أخطر حرب شهدها العالم منذ حربى عامى 1967، 1973، وأكد «داود» حقيقة مهمة هى أن فلسطين حدود الأمن القومى المصرى ورغم ذلك أن السفير المصرى مازال حتى الآن موجوداً فى الكيان الصهيونى، ومازالت السفارة الإسرائيلية تعمل بكامل طاقتها فى مصر، ولم يصدر قرار حتى الآن بطرد السفير الإسرائيلى وسحب السفير المصرى.