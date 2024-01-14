الأحد 14 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إضراب عشرات الشركات والجامعات والمدارس في تل أبيب

اضراب بإسرائيل
اضراب بإسرائيل

شاركت أكثر من 150 شركة في إسرائيل بإضراب مدته 100 دقيقة، تضامنا مع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة بعد 100 يوم من الحرب.

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وول ستريت: 100 يوم من العدوان على غزة وتخوفات من انتشار الصراع بالمنطقة

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أدعية لفك كرب أهل غزة و نصرة فلسطين

وأفادت شبكة سكاي نيوز، بأن الشركات المشاركة في الإضراب تشمل سلسلة الوجبات السريعة المعروفة "ماكدونالدز"، وشركة "ميتا إسرائيل"، و"الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل"، وغيرها، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كما شمل الإضراب القصير أكثر من 100 سلسلة ملابس وسلع منزلية، مثل "فوكس هوم" و"بيلابونغ" و"غولف كو".

كما شاركت الجامعات والمدارس في أنحاء إسرائيل في الإضراب، بإيقاف مؤقت للدراسة.

وكان آلاف الإسرائيليين عبروا خلال تجمع حاشد في تل أبيب، السبت، عن "ألم وتضامن مع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة".

وفي مكان قريب من موقع الإضراب، تم أيضا الكشف عن نفق أعيد بناؤه في ساحة بالمدينة، شبيه بالأنفاق التي يعتقد أن حماس تحتجز الرهائن داخلها.

واحتجز نحو 240 شخصا رهائن خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب إسرائيل التي قالت إن أكثر من 100 منهم ما زالوا في غزة، بينما تم تأكيد مقتل 25 منهم.

وأطلق سراح نحو مئة رهينة خلال هدنة في نهاية نوفمبر، في مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، بموجب اتفاق توسطت فيه قطر.

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