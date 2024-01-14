أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد بالمزرعة

تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات والفواكة، وذلك خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاحد سوق العبور للجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن بالنسبة لأسعار السلع، لاسيما أسعار الفواكة والتي تهم كل بيت مصري، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم الاحد في المزرعة

الدواجن

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 66 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 71 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي ثابتة لتباع بنحو 89 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 44 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 25 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 35 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 72 جنيهًا، عمر 10 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 67 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 46.5 جنيه عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 52 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 125 جنيهًا.