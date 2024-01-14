«مصر المستقبل» ضمن الكبار فى عام 2023 بنمو 65% فى الأرباح

28 صندوقًا الإجمالى

سجلت نتائج الأعمال السنوية لعام 2023 لصندوق مصر المستقبل للأسهم، التابع لصندوق حماية المستثمر أداء قويًا... حيث سجل الصندوق نموًا فى الارباح بنسبة 65%، إذ قفز سعر الوثيقة من حوالى 31 جنيهًا تقريبًا إلى 52 جنيهًا.

قال محمد يونس، عضو مجلس إدارة صندوق مصر المستقبل فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن صافى أصول الصندوق تجاوزت 200 مليون جنيه.

أضاف «يونس» أن الصندوق حقق أعلى من المستهدفات المخطط لها، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا، حيث إن هذه القفزة بسبب ما يضمه الصندوق من كوادر بشرية ذات احترافية عالية، وكفاءة متميزة، فى مجتمع السوق وإدارة الاستثمار.

كما أضاف «يونس» أن الصندوق نجح فى الاستفادة من ارتفاعات الأسهم، التى تحققت، وسجلت مكاسب كبيرة، فى سوق الأوراق المالية.

كما نجح المجلس فى الحفاظ على ترتيب الصندوق المتقدم ضمن 7 صناديق استثمار عامل بالسوق، الأكثر نموًا فى عام 2023.

يشار إلى أن إجمالى عدد الصناديق المستثمرة فى الأسهم يبلغ نحو 28 صندوقًا.