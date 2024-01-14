«العمالقة لتداول الأوراق المالية» تعتزم طرح شركتين بالقطاع العقارى والخدمات البترولية فى عام 2024

30 مليون دولار إجمالى رأس المال

تعتزم شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية قيد شركتين بالبورصة خلال الربع الأول من العام الجارى 2024.

قال الدكتور عصام جوهر، العضو المنتدب لشركة العمالقة إنه جار تجهيز الشركتين، من حيث الهيكلة الكاملة والشاملة على المستوى المالى، والإدارى، والفنى تمهيدًا لطرحهما فى البورصة خلال عام 2024.

أضاف «جوهر» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الشركتين تعملان فى مجال العقارات، والخدمات البترولية، حيث يبلغ رأس مال الشركة البترولية 20 مليون دولار، والشركة العقارية 10 ملايين دولار بإجمالى رأس مال للشركتين 30 مليون دولار.

أشار العضو المنتدب إلى أن عملية الطرح ستكون خلال العام 2024، بمجرد الانتهاء من عمليات التجهيز والقيد.

كما أشار إلى أن شركة «الوجيز» للاستشارات المالية المملوكة لشركة العمالقة، والمؤسسة مؤخرا برئاسة الدكتور أحمد أبو طالب، والعضو المنتدب أحمد حسين تجرى عمليات تقييم وهيكلة شاملة للعديد من الشركات.

أوضح «جوهر» أن العمالقة تخطط خلال العام الجارى 2024 بأن تكون ضمن العشر شركات الكبار بقيم التداولات وحجم تنفيذ الأوراق المالية.

كانت الشركة قد قامت بقيد أكثر من 2000 شركة بنظام الحفظ المركزى خلال السنوات الأخيرة.