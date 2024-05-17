الهلال يتعادل مع النصر بسيناريو مثير في الدوري السعودي

حسم التعادل نتيجة ديربي الرياض بين الهلال والنصر بهدف لمثله في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي.

تقدم النصر في الدقيقة الأولى عن طريق أوتافيو وتحديدا بعد مرور 24 ثانية فقط من انطلاق المباراة، وأدرك الهلال التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وحافظ الهلال على سلسلة اللا هزيمة هذا الموسم في الدوري السعودي بعد مرور 32 اسبوعا من المسابقة.

وحسم الهلال لقب الدوري السعودي بعد تصدره جدول ترتيب المسابقة برصيد 90 نقطة ويتبقى جولتين فقط على نهاية البطولة.