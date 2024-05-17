الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يتعادل مع النصر بسيناريو مثير في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

حسم التعادل نتيجة ديربي الرياض بين الهلال والنصر بهدف لمثله في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي.

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تقدم النصر في الدقيقة الأولى عن طريق أوتافيو وتحديدا بعد مرور 24 ثانية فقط من انطلاق المباراة، وأدرك الهلال التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وحافظ الهلال على سلسلة اللا هزيمة هذا الموسم في الدوري السعودي بعد مرور 32 اسبوعا من المسابقة.

وحسم الهلال لقب الدوري السعودي بعد تصدره جدول ترتيب المسابقة برصيد 90 نقطة ويتبقى جولتين فقط على نهاية البطولة.

 

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