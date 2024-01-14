الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

50 ممثلًا عن الشركات

الرقابة المالية تبحث مع أمناء الحفظ تنظيم الخدمات المقدمة لتعزيز التنافسية

د. محمد فريد رئيس
د. محمد فريد رئيس الرقابة المالية

عقد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مع عدد من ممثلى الشركات والجهات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ لبحث سبل تطوير نشاط أمناء الحفظ.

حضر اللقاء عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد 50 ممثل للشركات والجهات العاملة فى نشاط أمناء الحفظ، وناقش اللقاء الخدمات التى تقدمها الشركات للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وتنظيم عملية تطوير تلك الخدمات خاصة الحيازة، وكذلك تعاملات تلك الشركات بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، علمًا أن تكلفة التعاملات فى أسواق المال يمثل عنصرًا رئيسىيًا فى تعزيز تنافسيته.

يأتى اللقاء استمراراً للنهج الذى تتبعه الهيئة العامة للرقابة المالية بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية وذات العلاقة لاستكمال استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومن بينها سوق رأس المال والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق مع الحفاظ على توازن حقوق كافة المتعاملين فيها، وكذلك تيسير بيئة ممارسة الأعمال وزيادة مستويات الشمول المالى.

يشار إلى أن إجمالى عدد العاملين بنظام نشاط أمناء الحفظ يبلغ نحو41 أمين حفظ، ما بين بنوك وشركات.

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