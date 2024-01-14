جنوب الوادي تشرع في تطبيق الإدارة الإلكترونية لقاعات ومدرجات الجامعة

اجتمع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، بفريق عمل مشروع الإدارة الالكترونية للقاعات التدريسية والامتحانية.

وبيّن رئيس الجامعة، أهمية هذا المشروع الذى يتضمن قاعدة بيانات متكاملة بالطاقة الاستيعابية بمختلف القاعات النظرية والمعامل والمقررات والساعات التدريسية بالجامعة.

وأضاف أنه يمكن لمسئولي النظام الإلكتروني من متابعة القاعات على مدار ساعات العمل واصدار الاحصائيات والتقارير الخاصة بالأماكن الشاغرة وغير الشاغرة بالقاعات و المدرجات بمختلف كليات الجامعة.

وتابع رئيس الجامعة معدلات الانجاز في التطبيق الإلكتروني ووجه بعقد ورشة عمل خلال الاسبوع الجاري بحضور عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب للاطلاع على أهم الخصائص الموجودة بالنظام الإلكتروني بإدارة القاعات التدريسية والامتحانية

ويضم عمل مشروع الإدارة الالكترونية، المهندس جمال ملاك بمركز المعلومات وبدوى محمد البدوي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور محمد مهدى مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة.