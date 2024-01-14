محافظ جنوب سيناء يلتقي وزير الكهرباء لمناقشة توصيل التيارالكهربائى لمناطق الإسكان

التقي اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء الدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في اطار اللقاءات المتعددة لمناقشة عدد من مشروعات الكهرباء بالمحافظة.

في بداية اللقاء حرص المحافظ علي تهنئة وزير الكهرباء بالعام الميلادي الجديد 2024 داعيا المولى عز وجل ان يعيده بالأمن والاستقرار والتنمية علي جموع الشعب المصري في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدة موضوعات منها :-