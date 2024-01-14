كلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافه المخلفات والرتش بطريق ترعه الزمر اسفل محور الفريق كمال عامر بدءا من منطقة قسم بولاق الدكرور وحتي منطقه كهرباء المشابك وتمهيدها ورفع كفاءتها وذلك في اطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور المرورية.

اطلع المحافظ علي جهود العمل والتي اسفرت عن رفع ١٥٠٠ طن من المخلفات والرتش اسفل محور الفريق كمال عامر نطاق حي بولاق الدكرور وذلك خلال ورديات عمل تمت علي مدار يومين من خلال المحافظة ممثلة في هيئة النظافة.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري علي المواقع التي تم رفع المخلفات منها وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال اي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة .

اشار اللواء أحمد راشد ان منظومة النظافة تحظي بمتابعة دورية علي مدار اليوم للوصول للمستوي المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة .

وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرغات الشوارع الرئيسية ومتابعه اداء شركات الجمع السكني لتحسين حاله النظافة .

محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات ورتش أسفل محور الفريق كمال عامر

محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات ورتش أسفل محور الفريق كمال عامر

محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات ورتش أسفل محور الفريق كمال عامر