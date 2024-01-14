واشنطن تثير الغضب الصيني بسبب بيان تهنئة.. القصة الكاملة

نددت الصين، ببيان للولايات المتحدة حول الانتخابات في تايوان، بعد أن هنّأت واشنطن لاي تشينغ - تي المؤيد للاستقلال على فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية الأحد، بحسب شبكة سكاي نيوزبإن البيان الأميركي "يرسل إشارة خاطئة جدا إلى القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان"، مضيفة "إننا نأسف بشدة لذلك ونعارضه بشدة".

كما أعلنت السفارة الصينية في اليابان، أنها "تعترض بشدة" على بيان وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، الذي تهنئ فيه رئيس تايوان الجديد المنتخب لاي تشينغ-تي.

وهنأت كاميكاوا لاي على فوزه في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية، السبت، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان.

وقالت كاميكاوا إن تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي، "شريك وصديق بالغ الأهمية".

وردا على ذلك وصفت السفارة الصينية في اليابان تصريحات كاميكاوا بأنها "تدخل خطير في الشؤون الداخلية للصين" دون أن تشير إلى لاي أو تعترف بفوزه وذلك وفقا لبيان نشر اليوم على حساب السفارة على موقع وي تشات.

ومع وصول تشينغ – تي إلى رئاسة تايوان، أصبح مصير العلاقات بين الولايات المتحدة والصين معلقا عليه الآن، لا سيما مع تصريح الأخيرة بعدم رضاها عن الرئيس الجديد الذي تعتبره "الصبي المدلل لحركة الاستقلال التايوانية".