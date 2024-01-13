الصين تعليقا على الانتخابات بتايوان: المجتمع الدولي سيواصل الالتزام بمبدأ صين واحدة

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنه "مهما كانت التغييرات التي تحدث في تايوان؛ فلن تتغير الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن هناك صينًا واحدة فقط في العالم، وأن تايوان جزء من الصين"، مشيرة إلى عدم تغيير موقف الحكومة الصينية المتمثل في التمسك بمبدأ صين واحدة ومعارضة "النزعة الانفصالية" المتمثلة فيما يسمى "استقلال تايوان" ومعارضة وجود "صينيين" أو " صين واحدة و تايوان واحدة".

وأوضحت الوزارة، تعليقًا على نتيجة الانتخابات في تايوان أن مسألة تايوان شأن داخلي للصين، ولن يتغير التوافق السائد في المجتمع الدولي بشأن التمسك بمبدأ صين واحدة والالتزام الممتد والواسع بهذا المبدأ، لافتة إلى أن مبدأ "صين واحدة"، يشكل الركيزة الصلبة للسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأشارت الوزارة إلى إيمان الصين بأن المجتمع الدولي سيواصل الالتزام بمبدأ صين واحدة، وسيواصل استيعاب ودعم القضية العادلة للشعب الصيني المتمثلة في معارضة الأنشطة الانفصالية الساعية لما يسمى "استقلال تايوان"، وفي السعي نحو تحقيق إعادة التوحيد الوطني.