وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات النقل بكفرالزيات

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالإدارة التعليمية بكفر الزيات، والتي بدأت في التاسع من يناير الجاري وتستمر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصفوف الأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي العام، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الثاني الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م.



كما توجه وكيل الوزارة لمتابعة عدد من مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، حيث قام بمتابعة مدارس الشهيد نبيل الدهراوي الإعدادية بنين، ابيار للتعليم الأساسي، ابيار الرسمية للغات.



كما تفقد جميع لجان الامتحان، واطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما قام بتفقد حجرات الكنترول، واطمأن إلى التصحيح والرصد الورقي والالكتروني، وقدم الشكر لأعضاء كنترولات المدارس الداخلية، لتعاونهم وإنجاز العمل أولا بأول.

وخلال المتابعة، أشار وكيل الوزارة بدقة الرصد في الشيت الالكتروني والورقي، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد، أو استخدام المزيل، وعدم السماح بدخول أي شخص بخلاف أعضاء لجنة النظام والمراقبة، وعدم السماح نهائيا بالمحمول، والتدخين داخل الكنترول، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية المنظمة.

كما قدم الشكرلـ مصطفى حسين الدهراوي، مدير مدرسة الشهيد نبيل الدهراوي الإعدادية بنين، وعفاف عبد التواب الردة، مدير مدرسة ابيار للتعليم الأساسي، ومنى عبد الرازق، مدير مدرسة ابيار الرسمية للغات، لانضباط اللجان ونظافتها، والتزام الجميع بالضوابط الامتحانية المنظمة.

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أنه نحو ١٠٥٠٩٩ طالب من الصف الأول الإعدادي، ونحو ٩٨٨٢٣ طالب من الصف الثاني الإعدادي، يؤدون اليوم الامتحان في مادة العلوم، ونحو ٤٤٢٥٥ طالب من الصف الأول الثانوي، و٤٠٨٢٦ طالب من الصف الثاني الثانوي، يؤدون اليوم الامتحان في المواد غير المضافة.

فيما يؤدي نحو ١٨٢٩٠ طالب من الصفين الثاني والثالث الفني الصناعي، ونحو ٣٤٤٧ طالب من الصف الثاني الزراعي، ونحو ١٥٦٩٩ طالب من الصفين الثاني والرابع التجاري والفندقي يؤدون اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.