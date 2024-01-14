حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 40 حملة تفتيشية موسعة على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 10000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية (شوكولاتة، قمر الدين، كرسبي)، 500كجم دجاج متغير الخوص الطبيعية وذو رائحة كريهة ويشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، 300 كجم عسل أبيض وحليب بودرة منتهي الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 15 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 6 قرارت نيابة، وإعدام 150 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية (مقرمشات، أجبان، ألبان) ومواد غذائية مختلفة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 122 محضرًا تنوعت مابين محاضر ضبط وسحب عينات ونقص اشتراطات صحية لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 1 طن (لحوم، ألبان، أسماك) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي

يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 18 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 108 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، منوف، الشهداء، السادات، أشمون)، وتم ضبط 506 صنف من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل) ومنتجات غذائية أخرى، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 37 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (بانيه، لانشون، نعناع أعشاب، طحينةـ زيوت)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم سحب عينات من الأغذية المشتبه في صلاحيتها.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، مديرية التموين والتجارة الداخلية) حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية بعضها منتهي الصلاحية وأخرى غير مدون عليها أية بيانات، وأخرى مدون عليها ادعاءات تغذوية خاصة غير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية

ومجهولة المصدر وتحرير 11 محضر عدم وجود شهادات صحية و1 محضر عدم وجود ترخيص للمنشأة، وتم العرض على جهات التحقيق.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 17 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 59 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، ههيا، كفر صقر)، أسفرت عن إعدام 3 طن و 822 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (عصائر مجهولة المصدر، شوكولاتة، فول، دقيق، لحوم مجهولة المصدر)، كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية الأخرى منتهية الصلاحية (مشروبات غازية، حليب مجفف، عصائر) وتم تحرير 1 محضر نقص اشتراطات سلامة غذاء.

كما تم إعادة المرور على 14 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بشن 9 حملات على 131 منشأة غذائية وسياحية أسفرت عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم مصنعة، شوكولاتة، جبن رومي، منتجات عطارة، دواجن وخضروات مجمدة، بسكويت) وتحرير 14 محضر إعدام ، وتم أخذ 3 تعهدات تصحيح إجراءات لمنشآت غذائية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 30 حملة على 30 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ( عصائر، عسل أبيض، توابل، جبن رومي، زيتون) وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 12 حملة على عدد 50 منشأة غذائية في نطاق مراكز (مركز ومدينة أخميم، البلينا، سوهاج، المراغة)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام عدد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، حلوى غزل بنات، لحوم مجمدة، حلويات شرقية)، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات على 25 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى تبدو عليها علامات التلف والتغير في الخواص الطبيعية، كما تم رصد العديد من المخالفات الخاصة بعدم توافر اشتراطات سلامة الغذاءـ وتم أخد تعهدات على أصحاب المنشآت بتنفيذ الإجراءات التصحيحية والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء