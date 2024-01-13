ترتيب مجموعة سوريا بعد التعادل مع أوزبكستان في كأس آسيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سوريا و أوزبكستان التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن النصيب الأكبر من السيطرة كان لمنتخب أوزبكستان الذي فشل في ترجمة ذلك لأهداف.

وبهذا التعادل يحصل كل منتخب على نقطة وحيدة وينجح منتخب استراليا في الانفراد بالصدارة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الهند اليوم، بينما يأتي سوريا وأوزبكستان في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما.

ترتيب مجموعة سوريا في كأس آسيا :

وتعد هذه المباراة هي الثانية على الإطلاق التي تجمع بين منتخبى أوزبكستان وسوريا في كأس آسيا، حيث نجح الأخير في تحقيق الفوز في المواجهة الأولى 2-1 في نسخة العام 1996.

وكانت بطولة كأس آسيا 2023 قد انطلقت، أمس الجمعة بمواجهة منتخبى قطر ولبنان، على أن تقام المباراة النهائية في 10 فبراير 2024 على ملعب لوسيل في قطر.

ويتأهل إلى الدور التالي الأول من كل مجموعة ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات حققت النتائج الأفضل من بين أصحاب المركز الثالث، وستكون فرص المنتخبات العربية كبيرة بعد تواجد 10 منتخبات عربية في كأس آسيا 2023.