كأس آسيا.. منتخب سوريا يتعادل مع أوزبكستان

تعادل منتخب سوريا مع مع نظيره الأوزبكي سلبيا بدون أهداف في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس أمم آسيا.

وتعد هذه المباراة هي الثانية على الإطلاق التي تجمع بين منتخبى أوزبكستان وسوريا في كأس آسيا، حيث نجح الأخير في تحقيق الفوز في المواجهة الأولى 2-1 في نسخة العام 1996.

وكانت بطولة كأس آسيا 2023 قد انطلقت، أمس الجمعة بمواجهة منتخبى قطر ولبنان، على أن تقام المباراة النهائية في 10 فبراير 2024 على ملعب لوسيل في قطر.

ويتأهل إلى الدور التالي الأول من كل مجموعة ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات حققت النتائج الأفضل من بين أصحاب المركز الثالث، وستكون فرص المنتخبات العربية كبيرة بعد تواجد 10 منتخبات عربية في كأس آسيا 2023.