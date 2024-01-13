السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس آسيا..الصين تتعادل مع طاجيكستان

مباراة الصين وطاجيكستان
مباراة الصين وطاجيكستان

تعادل منتخب الصين  مع طاجيكستان سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس أمم آسيا، والتي تستضيفها قطر على ملاعبها.

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ولم ينجح المنتخبون في هز شباك الآخر، بعد محاولات عديدة لكليهما خلال مجريات المباراة، لكن باتت بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف ليحصل كل منها على نقطة واحدة.

يشارك منتخب طاجيكستان للمرة الأولى في بطولة كأس أمم آسيا، لتكون مباراة الصين الأولى له في تاريخ ببطولة كأس أمم آسيا.

حصد منتخب الصين نقطة وحيدة، وطاجيكستان ليقع الثنائي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط، خلف قطر المتصدر برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على لبنان بثلاثة أهداف نظيف، فيما يظل الأخير دون نقاط بعد خسارته في المباراة الافتتاحية.

 

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