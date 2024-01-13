كأس آسيا..الصين تتعادل مع طاجيكستان

تعادل منتخب الصين مع طاجيكستان سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس أمم آسيا، والتي تستضيفها قطر على ملاعبها.





ولم ينجح المنتخبون في هز شباك الآخر، بعد محاولات عديدة لكليهما خلال مجريات المباراة، لكن باتت بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف ليحصل كل منها على نقطة واحدة.



يشارك منتخب طاجيكستان للمرة الأولى في بطولة كأس أمم آسيا، لتكون مباراة الصين الأولى له في تاريخ ببطولة كأس أمم آسيا.



حصد منتخب الصين نقطة وحيدة، وطاجيكستان ليقع الثنائي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط، خلف قطر المتصدر برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على لبنان بثلاثة أهداف نظيف، فيما يظل الأخير دون نقاط بعد خسارته في المباراة الافتتاحية.



