منظمة الصحة العالمية تعلن خلو الرأس الأخضر من الملاريا

أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الرأس الأخضر خالية من الملاريا، تم اعتماد أرخبيل غرب إفريقيا المكون من تسع جزر رسميا من قبل الهيئة الدولية خلال حفل مباشر ، حضره المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

ورحب رئيس وزراء الرأس الأخضر أوليسيس كوريا إي سيلفا بهذا الإنجاز، قائلًا: "بالنسبة لبلد تشكل فيه السياحة نشاطه الاقتصادي الرئيسي، فإن القضاء على الملاريا هو القضاء على القيود المفروضة على التنقل، والقضاء على التصور، وتعزيز الثقة الصحية".

وهذا الإنجاز التاريخي يجعل الرأس الأخضر ثالث بلد فقط في المنطقة الأفريقية يحقق حالة القضاء على المرض، بعد موريشيوس والجزائر.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تتحمل أفريقيا حصة عالية بشكل غير متناسب من عبء الملاريا العالمي.

في عام 2022 ، كانت المنطقة موطنا ل 94٪ من حالات الملاريا (233 مليون) و 95٪ (580,000) من وفيات الملاريا.

يصف ويلسون موتاي الملاريا بأنها مدمرة وقاتلة، تم مؤخراً تشخيص إصابة المزارع ورجل الأعمال البالغ من العمر 76 عاماً بالمرض في مستشفى في إيزيولو.

وقال: "تم نقلي إلى المستشفى وعندما وصلت هناك، تم إجراء فحص الدم وتبين إصابتي بالملاريا، ولم يكن لدى المستشفى أي دواء لعلاجه.

مما دفعه إلى الاستعانة بطبيب خاص لعلاجه في منزله.

إلا أن صديق موتاي، الذي كان يعاني من مرض الملاريا في نفس الوقت، لم يتمكن من تحمل تكاليف طبيب خاص وتوفي بسبب نقص العلاج.

ويقول: "إن هذه الملاريا مدمرة، توفي صديقي بسبب الملاريا لأنه لم يتمكن من الحصول على أي علاج. وفي غضون يومين إلى ثلاثة أيام، بدون علاج، ستموت.

مثل موتاي، تم تشخيص إصابة كلفن أونكوبا، وهو ممرض متدرب يبلغ من العمر 25 عامًا، بالملاريا وكان عليه أن يدفع تكاليف العلاج.

ويقول: "لقد أثرت الملاريا عليّ، حيث جعلتني أغيب عن العمل لمدة أربعة أيام، وهو ما كان بمثابة ضربة كبيرة لفريقي، ولأفراد المجتمع بسبب عملي الماهر الذي عادة ما أقدمه لهم".

ويضيف: "لم يكن الدواء متوفرًا في المنشأة، لذلك اضطررت إلى البحث بشكل أعمق في جيوبي من حيث الوصول إلى الدواء".

أبرم المعهد الدولي للثروة الحيوانية والبحوث (ILRI) ومعهد كينيا للبحوث الطبية (KEMRI) شراكة مع وحدة الأمراض الحيوانية المنشأ لدراسة كيفية تأثير تغير المناخ على أعداد وأنواع البعوض ونمط انتقال الأمراض عن طريق النواقل.

أنشأت ILRI محطات الأرصاد الجوية في مواقع مختلفة لمراقبة أنماط الطقس.

"السبب وراء إنشاء محطة أرصاد جوية في هذه المنطقة هو أن نكون قادرين على التقاط الظروف البيئية المختلفة مثل درجة الحرارة، مثل الرطوبة، مثل سرعة الرياح واتجاهها لنكون قادرين على ربط كيفية تأثير هذه المكونات المختلفة للمناخ على يقول جيمس أكوكو، عالم الأبحاث في المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية (ILRI).

باستخدام المصائد الضوئية التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، يقومون بالتقاط البعوض باستخدام ثاني أكسيد الكربون، الذي يجذب البعوض إلى المصيدة.

يتم نقل البعوض إلى مختبر KEMRI لتحديد الأنواع.

"عندما يتم احتجاز البعوض من الحقل، يتم نقله في سلسلة تبريد، أي النيتروجين السائل، إلى مختبر KEMRI. وهذا هو المكان الذي يتم فيه الآن تحديد هويتهم حتى نتمكن من معرفة الأنواع الموجودة في تلك المنطقة بالذات،» كما يوضح جويل لوتوميا، عالم الحشرات في KEMRI.

في المعهد الدولي لبحوث الري، يتم تحليل البعوض لتحديد الفيروس ومسببات الأمراض التي يحملها.

يوضح حسين أبكالو، عالم الأحياء الجزيئي في المعهد الدولي لأبحاث السرطان: "نقوم أيضًا باستخراج الحمض النووي الريبوزي (RNA) وهو حمض نووي آخر للفيروسات وباستخدام تفاعل البوليميراز المتسلسل، نحدد بعد ذلك نوع الفيروس الذي يحمله البعوض".

لقد شهد القرن الأفريقي مؤخرا فيضانات مدمرة تسببت في معاناة هائلة للناس.

يقول ويليس أخوالي، أحد كبار مستشاري مجلس الملاريا الكيني، إن هطول الأمطار الغزيرة الأخيرة، والذي يُعزى إلى ظاهرة النينيو المناخية، يخلق مياه راكدة تصبح أرضًا خصبة للبعوض ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأمراض المنقولة بالنواقل بما في ذلك الملاريا. .

"هناك المزيد من التكاثر، وهناك المزيد من مواقع التكاثر، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لانتقال الأمراض المنقولة بالنواقل مثل الملاريا، مثل حمى الضنك، مثل حمى الوادي المتصدع وداء شيكونغونيا. وبهذا، من المحتمل أن ترى حالات متزايدة من "هذه الأمراض. وفي منطقة مثل شمال كينيا، وهي منطقة ليست متطورة بشكل جيد من حيث البنية التحتية، سيكون هناك ضغط على النظام الصحي."

ويقول تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2023 بشأن الملاريا إنه في عام 2022 كان هناك ما يقدر بنحو 249 مليون حالة ملاريا في جميع أنحاء العالم - أي 16 مليون حالة أكثر من مستوى ما قبل الوباء في عام 2019.

وفي عام 2021، أقرت منظمة الصحة العالمية أول لقاح للملاريا فيما وصفته بأنه جهد "تاريخي" لإنهاء الخسائر المدمرة التي يلحقها المرض الذي ينقله البعوض في أفريقيا، موطن معظم حالات الإصابة المقدرة بـ 200 مليون حالة و400 ألف حالة وفاة في العالم.

ويسمى هذا اللقاح RTS,S ويتم تسويقه باسم Mosquirix بواسطة GSK، وفي الدراسات اعتبر فعالاً بنسبة 30٪ تقريبًا.

وفي هذا العام، أقرت منظمة الصحة العالمية أيضًا لقاحًا ثانيًا للملاريا يسمى R21 Matrix M.

تشير الأبحاث إلى أن اللقاح ثلاثي الجرعات فعال بنسبة تزيد عن 75% وأن الحماية من الملاريا تستمر لمدة عام آخر على الأقل مع جرعة معززة.

ومن المتوقع أن يتم طرح كلا اللقاحين في العديد من البلدان الأفريقية في عام 2024.