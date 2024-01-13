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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

هطول أمطار الغزيرة على مدن ومراكز البحيرة

أمطار غزيرة في البحيرة
أمطار غزيرة في البحيرة

تشهد محافظة البحيرة، أحوال جوية غير مستقرة، وطقس بارد، وموجة من الأمطار الغزيرة ، والتي صاحبها برق، وخاصة في مراكز كفر الدوار، وإدكو ورشيد والمحمودية، وظهرت السحب المنخفضة والمتوسطة بكثافة ، مع وجود رياح شديدة.

وتحولت الشوارع والميادين إلي برك من المياة الناجمة عن سقوط الأمطار ، بسبب إنسداد صفايات المطر ، ووجود عيوب في عمليات الرصف.

وخلت الشوارع من المواطنين ، وقام العيد من أصحاب المحال التجارية بإغلاقها، بسبب سوء الأحوال الجوية . 

ومن جانبها قامت الوحدات المحلية بالدفع بالمعدات والأطقم وسيارات الكسح ، لسحب المياة المتراكمو من الميادين والشوارع ، لضمان سيولة المرور ، وسهولة عبور المواطنين .

وفي قري المحافظة سادت حالة من الفرحة الشديدة بين المزارعين، بسبب الأمطار الغزيرة، والتي توفرعليهم نفقات ري الحقول .

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