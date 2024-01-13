هطول أمطار الغزيرة على مدن ومراكز البحيرة

تشهد محافظة البحيرة، أحوال جوية غير مستقرة، وطقس بارد، وموجة من الأمطار الغزيرة ، والتي صاحبها برق، وخاصة في مراكز كفر الدوار، وإدكو ورشيد والمحمودية، وظهرت السحب المنخفضة والمتوسطة بكثافة ، مع وجود رياح شديدة.

وتحولت الشوارع والميادين إلي برك من المياة الناجمة عن سقوط الأمطار ، بسبب إنسداد صفايات المطر ، ووجود عيوب في عمليات الرصف.

وخلت الشوارع من المواطنين ، وقام العيد من أصحاب المحال التجارية بإغلاقها، بسبب سوء الأحوال الجوية .

ومن جانبها قامت الوحدات المحلية بالدفع بالمعدات والأطقم وسيارات الكسح ، لسحب المياة المتراكمو من الميادين والشوارع ، لضمان سيولة المرور ، وسهولة عبور المواطنين .

وفي قري المحافظة سادت حالة من الفرحة الشديدة بين المزارعين، بسبب الأمطار الغزيرة، والتي توفرعليهم نفقات ري الحقول .