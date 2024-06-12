بالأحضان.. عمرو دياب وشيرين رضا وجهًا لوجه في أحدث ظهور (شاهد)

في لقطة غابت عن أنظار الكثيرون ، التقطت بعض كاميرات حاضري حفل زفاف ابنه المنتج محمد السعدي لحظة لقاء الهضبة عمرو دياب بزوجته السابقة وأم ابنته الفنانة شيرين رضا ،وتبادل النجمان الأحضان دون أي مشكلة ما يدل على علاقتهما الجيدة التي حافظا عليها منذ طلاقهما في عام 1992 .

وأثار كلا من الزوجان السابقان جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية ، حيث صفع الهضبة أحد معجبيه خلال محاولته التقاط صورة معه، وبعدها بساعات أعلنت شيرين عبر جسابها الرسمي بإنستجرام اعتزالها الفن، ليربط الجمهور بين الحدثين مشيرين أن شيرين تحاول التغطية على ما فعله الهضبة.

عمرو دياب يصفح أحد معجبيه

انتشر مقطع فيديو عبرمواقع التواصل الاجتماعي للهضبة عمرو دياب، وهو يصفع أحد معجبيه على وجهه، بعد محاولته لالتقاط صورة معه خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وهو ما سبب جدل واسع وغضب بين جمهوره، مطالبينه بالإعتذار عما بدر منه، خاصة وأنها لم تكن المرة الأولى.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يرفض التقاط الصور مع المعجبين، حيث أمسك هذا الشاب بملابس الهضبة، الأمر الذي أثار غضب عمرو دياب ليزيح يده بقوة، ومن ثم صفعه على وجهه أمام مرأى ومسمع الجميع .

وحرر دياب، محضرًا ضد الشاب الذي صفعه، واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الفنان، والذي أكد إن الشاب جذبه من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة لإجباره على التصوير، بشكل غير لائق.

وأضاف الهضبة خلال أقواله في المحضر، أنه يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط الصور معه، مشيرا إلى أن الشاب لم يكن مدعوا في حفل الزفاف، وأنه حاول فعل ذلك مع جميع الفنانين.

اعتزال شيرين رضا

أعلنت النجمة شيرين رضا الاعتزال قبل أيام وذلك خلال منشور شاركته عبرخاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكتبت شيرين رضا: "كفاية بقى .. قررت الاعتزال"، دون أن توضح اي تفاصيل أخرى.

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