فؤاد عودة: أكثر من 10 ألف مشارك في مظاهرة روما الكبرى لوقف إطلاق النار على غزة

شادت شوارع مركز عاصمة إيطاليا روما، مظاهرة كبيرة من أجل فلسطين، شارك فيها أكثر من 10 الف شخص من أصل ايطالي، أجنبي، عربي و فلسطيني للتضامن مع الشعب الفلسطيني و مع أطفال ونساء فلسطين.

وطالب الجميع في المظاهرة وقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني وعلى المستشفيات والمؤسسات الصحية.



وصرح البروفيسور فؤاد عودة، في اللقاءات التلفزيونية والصحفية أثناء تواجده بالوقفة، أنه يطالب مرة أخرى بأسم الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية(اميم) و جالية العالم العربي في ايطاليا(كومي) و الاتحاد الدولي لابناء عرب 48 بوقف إطلاق النار فورا و بعث مساعدات صحية و طبية وإنسانية إلى فلسطين، قائلا: " غير مقبول حتى الآن و بعد 3 اشهر لم يتحركوا الدول الأوروبية عدى ايطاليا، لبعث مساعدات و لوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني".

وتابع : "نكرر باسم الكوماي و اميم و اذاعة كوماي الدولية و ممثلينا في فلسطين نطالب من جميع الدول الاوربية و الاحزاب السياسية بدون تميز (يمين ،يسار ،وسط )ببعث مساعدات طبية و صحية وإنسانية لغزة".

"نحن نريد فعل على ارض الوقع و ليس فقط تعليقات على فيسبوك و شهادات وطنية من 40 سنة و تهجمات على الحكومات و الدول و الشخصيات العربية"، هكذا اختتم البروفيسور فواد عودة تصريحاته في الوقفة الاحتجاجية بروما.

وتشهد الان العاصمة الايطالية روما مظاهرة كبري من أجل فلسطين تحت شعار أوقفوا حرب الابادة ضد الفلسطينيين دعا اليها الجالية الفلسطينية في روما و عدد من منظمات المجتمع المدني في روما.

كان قد تقدم المسيرة عدد من نشطاء الجالية العربية في روما و علي رأسهم السيدة زينب محمد رئيس مسجد الهدي بروما و السيدة رحاب عبد الفتاح الناشطة النسوية و السيدة ولاء عبد اللطيف الناشطة بين الجالية المصرية في روما و منار حسانين السياسية المصرية الشابة و السيد محمد الحلو رييس جمعية إنقاذ الشعب الفلسطيني بروما و الإمام محمد بن محمد امام مسجد الهدي بروما و البروفيسور فؤاد عودة رئيس جالية العالم العربي في ايطاليا و الإعلامي إكرامي هاشم مسؤول رادي العرب في ايطاليا HASHEM.

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