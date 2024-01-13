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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وزير الاتصالات: بالانتقال إلى العاصمة الإدارية تم رقمنة 250 ألف مستند.. فيديو

د. عمرو طلعت
د. عمرو طلعت

علق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لم يكن انتقالًا مكانيًا ولكن نقلة نوعية في طريقة أداء الحكومة وتقديم خدماتها للمواطنين.

 انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة 

وأوضح أن الحكومة وبعد الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أصبحت تمثل حكومة لا ورقية قادرة أن تتشارك البيانات فيما بينها، وجاء ذلك في حوار خاص على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم السبت.

وأضاف أنه تم رقمنة أكثر من 250 مليون مستند للحكومة جرى رقمنته وفهرسته لتسهيل تبادل ومشاركة البيانات، مشددًا على أنه أقاموا نظام تراسل رقمي كامل معتمد على التوقيع الالكتروني والتحقق الالكتروني من خلال الهوية الالكترونية لكل زميل من الزملاء.

وأشار إلى أن الحكومة أصبحت تشاركية لا ورقية، حيث إن تجري ملفاتها بشكل رقمي قادرة على تشارك البيانات فيما بينها، موضحًا أنه تم إقامة شبكة مصر الرقمية لربط كل المباني الحكومية بعضها ببعض، متابعًا: "لدينا 35 ألف مبنى حكومي في مصر وانتهينا من ربط 20 ألف مبنى عبر شبكة مصر الرقمية".

وأكد أن هذه الشبكة هي مؤمنة وجرت رقمنة كل الملفات من خلال أكبر مشروع فهرسة وميكنة في الشرق الأوسط.

 

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