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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فورموسينيو يعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة الإتحاد السكندري بكأس الرابطة

فورموسينيو
فورموسينيو

كشف البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام الاتحاد السكندري ببطولة كأس الرابطة.

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تشكيل فيوتشر لمباراة الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، اموراني حساني، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي ، احمد عاطف

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود شعبان، طارق طه، محمد نصير، محمد محمود، علي زعزع، كجالي درامي، هشام عادل، عمر السعيد

ويواجه بعد قليل وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الإتحاد السكندري على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

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