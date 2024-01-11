رئيس فيوتشر: عمر كمال في الأهلي رسميًا ولم نتفاوض مع الزمالك مطلقًا

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أنه يتمنى التوفيق لـ عمر كمال عبدالواحد في النادي الأهلي، وكذلك الثلاثي زعلوك ورشدان وكباكا المنضم على سبيل الاعارة من القلعة الحمراء في صفوف فريقه، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يبحث عن مصلحة ناديه.

وقال دعبس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: " النادي الأهلي ساند ودعم فيوتشر بشكل قوي منذ البداية، علاوة على وجود رغبة من جانب عمر كمال بالانتقال لصفوف الفريق الأحمر، وهو لاعب دولي ومميز وعلى خلق ومنذ اللحظة الأولى كان مخلصًا لنادي فيوتشر، ونتمنى له التوفيق في الأهلي".

وأضاف: "التفاصيل الخاصة بقطع إعارة أي لاعب وعودته للنادي الأهلي أمور طبيعية، وطالما العلاقة بين الناديين جيدة فالتعاون سوف يستمر، والأهلي لديه مخزون كبير من اللاعبين والناشئين، وقمنا بدعم فيوتشر بالعناصر التي نحتاجها، ولدينا استراتيجية خاصة تهتم بالنزول بالأعمار ووجود عنصر الشباب بشكل كبير خصوصا من بداية سن العشرين".

وواصل: "نحتاج دائمًا لبناء فريق قوي يضم عناصر شابة، ونحن فريق حديث العهد، وبدأنا في تكوين لاعبين مميزة من العناصر الشابة، نريد تجهيز فريق واعد".

وأكمل: "الزمالك لم يتفاوض معنا مطلقا لضم عمر كمال عبدالواحد، وحتى اللحظة لا يوجد أي اتصالات مع النادي الأبيض، خصوصا في ظل منعه من القيد حتى هذه اللحظة، وبالتالي فمن الطبيعي عدم التفاوض، ونتمنى أن يتم حل الأزمة الخاصة، ولا يوجد أي عروض من جانبهم لضم ناصر ماهر، وكل ما يتردد غير صحيح".

وزاد: "وصلت من دبي قبل يومين، وكان هناك اتصالات من جانب الكابتن محمود الخطيب، والمهندس عدلي القيعي لحسم صفقة عمر كمال، والنادي الأهلي منذ فترة طويلة وهو مهتم بضم اللاعب، والنادي الأهلي كان يتعامل باحترام شديد، وهو ما يؤكد بالعلاقة الجيدة من جانب إدارة القلعة الحمراء، ورغم علمهم بوجود 6 أشهر متبقية في عقد اللاعب لكنهم يرغبون بوجود علاقات جيدة، بعيدا عن الأبواب الخلفية، كان هناك حديث مباشر معنا، وهو ما نتمنى أن يسود بين جميع الأندية".

وأكد: "علاقتي جيدة مع الخطيب منذ فترة طويلة، وهو شخص (مباشر) وكلمته واحدة، والنادي الأهلي يمتلك (مفاتيح) كثيرة في التفاوض، ويكفى وجود عدلي القيعي".

وأشار إلى أن فريق مودرن فيوتشر كان ينقصه بعض العناصر أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، خصوصا ناصر ماهر وأحمد رفعت وعمر كمال وكانت الأمور صعبة أمام ريكاردو المدير الفني، ولكن لاعبي الفريق دائمًا كلهم على قدر المسئولية، وقدموا مستوى طيب في ظل تفوق الفريق الأحمر وامتلاكه خبرات كبيرة، وبعد التعادل كان هناك مفاجأة من الوارد أن تحدث.

وأتم: "لعبنا مواجهات قوية في كأس السوبر المصري، وخاض فيوتشر مواجهات ماراثونية أمام بيراميدز ثم الأهلي، ولا يمكن تقييم اللاعب بمباراة، والجميع بذل قصارى جهده، والفرق الأربعة شرفت الكرة المصرية، وقدمت مستوى مشرف أمام الجانب الإماراتي، ونشكرهم على كرم الضيافة".