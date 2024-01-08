الاتحاد السكندري يهزم فيوتشر في كأس الرابطة

فاز فريق الاتحاد السكندري على مودرن فيوتشر في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

سجل خالد الغندور هدف الاتحاد السكندري في الدقيقة 52 من الشوط الثاني بعدما قطع زعيم الثغر الكرة في منتصف ملعب فيوتشر ليسدد الغندور كرة من الطرف الأيسر لترتطم وتغالط جنش الذي حاول إبعادها لكنه لم يتمكن من فعل شيء سوى المساهمة في إسكانها في الشباك.

ويتقاسم الاتحاد السكندري صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، مع بلدية المحلة بعد فوزه على سموحة بهدف نظيف.

ويتذيل الترتيب فريقي فيوتشر وسموحة بدون أي نقاط وذلك بعد نهاية منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.