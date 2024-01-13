كأس آسيا.. قائد منتخب فلسطين يوجه رسالة للعالم قبل مواجهة إيران

وجه مصعب البطاط قائد الفريق الأول لكرة القدم لـ منتخب فلسطين، رسالة لجماهير كرة القدم حول العالم، قبل مباراة فريقه أمام نظيره إيران ببطولة كأس آسيا.

رسالة قائد منتخب فلسطين

وقال قائد منتخب فلسطين في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام إيران: “ نصر الله قريب لفسلطين بإذن الله. لاعبو منتخب فلسطين جزء من القضية الفلسطينية وجزء من الشعب”.

وأضاف قائد منتخب فلسطين: “ نعرف أهمية بطولة كأس آسيا وصعوبة المواجهات في المجموعة. تحضيراتنا كانت جيدة للغاية وتوقف المسابقات المحلية كان مؤثر بشدة”.

مجموعة فلسطين لـ كأس آسيا

ويلعب منتخب فلسطين ضمن المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا بجوار كل من: إيران والإمارات وهونج كونج.

موعد مباراة منتخب فلسطين وإيران بـ كأس آسيا

ومن المقرر أن تبدأ مباراة فلسطين وإيران بكأس آسيا غدًا الأحد، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية.