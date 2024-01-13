سوسن بدر عن عمليات التجميل: بحب خطوط وشي ومحافظة على حواديت عمري

أكدت الفنانة سوسن بدر أنها لن تخضع لعمليات تجميل لأنها لا تحب تغيير شكلها وتحب كثيرا الخطوط الموجودة في وجهها مشيرة إلى أنها لن تحصل على دور فتاة جامعية أو في المرحلة الثانوية لذا لا تحتاج أن تبدو أصغر عمرا.

بحب خطوط وشي ومحافظة على حواديت عمري

وأضافت سوسن بدر خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي" المذاع عبر قناة الشرق للأخبار: "أنا دلوقتي بقيت كده وزي ما الناس قبلتني زمان وحبوني، هيحبوني دلوقتي وأنا كده ويحبوني بعدين وأنا أكتر من كده، والخطوط اللي عندي في وشي أنا بحبها جدا، أحط حقنه في وشي ليه؟ أنا مش ضد ده كل واحد حر يعمل اللي يبسطه أنا اللي باسطني أني محافظة على حواديت عمري في وشي".

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سوسن بدر

وتابعت سوسن بدر: "أنا مش هيتعرض عليا دور بنت في الجامعة ولا ثانوي هيجلي دور مناسب لسني وشكلي زي ما أنا كده واللي عايز يعمل يعمل، كل واحد يعمل اللي يبسطه".

يذكر أن سوسن بدر تستعد لخوض موسم دراما رمضان 2024 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "قلع الحجر".

سوسن بدر

قلع الحجر

وتدور قصة مسلسل "قلع الحجر" في إطار درامي تشويقي واجتماعي، ويتم تقديمه باللهجة الصعيدية، والعمل مستوحى من أحداث حقيقية، وتدور أحداثه في منطقتي "النوبة" و"قمولة" في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة.

أبطال قلع الحجر

وتضم قائمة الفنانين المشاركين في مسلسل "قلع الحجر"، كلا من سوسن بدر، منى عبد الغني، محمد رياض، عبد العزيز مخيون، يوسف إسماعيل، منة فضالي، والعمل إخراج حسني صالح.