إعلانات مزيفة على فيسبوك تنتحل شخصية ريشي سوناك

غمر فيسبوك بالإعلانات المزيفة التي تظهر ريشي سوناك المزيف قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة والتي من المتوقع إجراؤها هذا العام، وفقًا لبحث أجرته شركة الاتصالات فينيمور هاربر. وعثرت الشركة على 143 إعلانًا مختلفًا ينتحل شخصية رئيس وزراء المملكة المتحدة على الشبكة الاجتماعية الشهر الماضي، وتعتقد أن الإعلان ربما وصل إلى أكثر من 400 ألف شخص. وقالت أيضًا إن تمويل الإعلانات جاء من 23 دولة، بما في ذلك تركيا وماليزيا والفلبين والولايات المتحدة، وأن المبلغ الإجمالي للأموال التي تم إنفاقها للترويج لها في الفترة من 8 ديسمبر 2023 إلى 8 يناير 2024 كان 16500 دولار.

كما لاحظت صحيفة الغارديان، أظهر أحد الإعلانات المزيفة نشرة إخبارية لهيئة الإذاعة البريطانية حيث قال سوناك إن حكومة المملكة المتحدة قررت الاستثمار في تطبيق سوق الأوراق المالية الذي أطلقه إيلون ماسك. وبحسب ما ورد تم ربط هذا المقطع بصفحة إخبارية مزيفة لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تروج لعملية احتيال استثمارية. يبدو الفيديو المضمن في موقع ويب Fenimore Harper واقعيًا جدًا إذا لم ينظر المشاهد عن كثب إلى أفواه الأشخاص عندما يتحدثون. يمكن بسهولة خداع أي شخص ليس لديه أي فكرة عن ماهية التزييف العميق بالاعتقاد بأن الفيديو شرعي.

وتقول الشركة إن هذا هو "أول ترويج مدفوع واسع النطاق لمقطع فيديو مزيف لشخصية سياسية في المملكة المتحدة". ومع ذلك، ظلت شركة Meta تتعامل منذ فترة طويلة مع المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها. وقال متحدث باسم صحيفة الغارديان إن "الغالبية العظمى" من الإعلانات تم تعطيلها قبل نشر تقرير فينيمور هاربر وأن "أقل من 0.5 بالمائة من المستخدمين في المملكة المتحدة شاهدوا أي إعلان فردي تم نشره".

أعلنت Meta في أواخر العام الماضي أنها ستطلب من المعلنين الكشف عما إذا كانت الإعلانات التي يرسلونها قد تم تعديلها رقميًا في حالة كونها سياسية أو اجتماعية بطبيعتها. ومن المقرر أن تبدأ في تطبيق القاعدة هذا العام، على أمل أن تساعد في التخفيف من الانتشار المتوقع للأخبار المزيفة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.