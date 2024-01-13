الأولمبية المصرية تقرر مد اجتماع سحب الثقة من هشام حطب

لحين ورود تقرير اللجنة الأولمبية الدولية

أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، قرارًا بمد الجلسة إلى يوم السبت القادم، لحين رفع تقرير اللجنة الأولمبية الدولية من قبل مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية.

وكانت الجمعية العمومية قد انعقدت اليوم السبت، للنظر في سحب الثقة من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الموقوف، وذلك على خلفية قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس اتحاد الفروسية برئاسة حطب.

وحضر الاجتماع 27 رئيس اتحاد مصري باستثناء اتحاد الفروسية الذي قدم اعتذارًا بسبب أنه لجنة مشكلة.

وتضمنت قرارات الجمعية العمومية ما يلي:

مد الجلسة إلى يوم السبت القادم، لحين رفع تقرير اللجنة الأولمبية الدولية.

صحة إجراءات الجمعية العمومية وعدم التدخل الحكومي.

وأوضح شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطابًا رسميًا لعقد اجتماعات مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الموقوف ووزير الرياضة وشريف العريان وأعضاء الجمعية العمومية المصرية للجنة الأولمبية.

وأضاف العريان أن اللجنة الأولمبية الدولية تعتزم إصدار قرار نهائي بشأن سحب الثقة من هشام حطب، بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها.

ويأتي قرار اللجنة الأولمبية المصرية بمد الجلسة لحين رفع تقرير اللجنة الأولمبية الدولية، في إطار حرصها على الالتزام بالقوانين واللوائح الدولية، والحصول على الرأي النهائي من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن سحب الثقة من هشام حطب.