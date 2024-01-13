خطوات مهمة لأبناؤنا في الخارج أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات أبناؤنا في الخارج، امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين فى الخارج من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وذلك في التاسعة صباحا حسب جدول كل صف دراسي.

نوهت الوزارة الى أنه خلال امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024، في حال حدوث أي عطل في منصة امتحانات أبنائنا في الخارج 2024، سيتاح للطالب أن يقوم بطباعة الامتحانات والإجابة عليها وإرسالها بالبريد الإلكتروني لتصحيحها وإتاحة ذلك بجميع دول العالم.

أتاحت الوزارة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبنائنا فى الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج من خلال الرابط:- (https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews)، وذلك وفقا للجدول الرسمي المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الأول (2023-2024).

تعليمات لدخول الامتحانات لأبناؤنا في الخارج

- الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوي، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والإجابات المتاحة بشكل جيد.

- الإجابة ستكون فى نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط، وفى حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو اكثر سيلغى السؤال للطالب.

- يتأكد الطالب من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس).

- بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF).

- ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج من خلال الرابط (https://sabroadupload.emis.gov.eg)، وباستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.

أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق عن أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج، لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، على المنصة الإلكترونية لبوابة «أبناؤنا في الخارج».

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة" الطلبة المصريين فى الخارج" أبنائنا في الخارج 83162 طالب وطالبة لكافة الصفوف الدراسية من kg1 حتى الصف الثاني الثانوي.



وقد تم غلق الموقع الخاص بتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين، ورسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج" قدرها 150 مائة وخمسون دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.