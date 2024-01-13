المتهم بإزهاق روح طالب أمام مدرسة: كنت عايز أعوره بس | مستند

آخر أيام الامتحانات للطالب صابر علاء صابر، وبرفقة زملائه خرج من المدرسة، يهرول إلى المنزل ليساعد والده الشقيان، ليوقفه بائع خبز، ويهرول تجاه ويسدد له طعنه في قلبه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في وضح النهار بشارع عبد الهادي خطاب بعين شمس.

سلم المتهم "مصطفى. أ" نفسه لقسم الشرطة، عقب ارتكاب الجريمة، ويمثل أمام النيابة العامة لتحقيق معه فيما اقترفت يداه، وإلى نص التحقيقات :

ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقتل المجني عليه، الطالب صابر علاء صابر 18 سنة، عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقدت العزم على ذلك وأعددت لهذا الفرض سلاح أبيض "مطوة"، وتجوهت إلى المكان الذي أيقنت سلفا وجوده فيه وما أن ظفرت به حتى انهالت عليه مسددا له طعنات فأحدثت ما به من إصابات والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه؟

بائع الخبز المتهم بإنهاء حياة صابر بعين شمس

ج – محصلش أنا كان قصدي أعوره بس مكنش قصدي أموته.

س- ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز سلا أبيض "مطواة"، دون مسوغ قانوني ؟

ج – أنا شايل المطوة عشان لو حد سبتني.

سبق الاصرار والترصد

وجاء قي نص التحقيقات أن المتهم "مصطفى. ع"، بإزهاق روح المجني عليه الطفل صابر علاء صابر، مسبق الإصرار والترصد بأنه على إثر خلاف سابق فيما بينهما لم يرتضي محاولة إنهائه فبيت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليه، وأعد لذلك الغرض اسلاح الأبيض، وكمن له بمكان تأكد ديمومة مرور المجني عليه منه، وما أن ظفر به حتى أشهر السلاح الأبيض مسددا له 3 طعنات استقرت إحداهم في قلبه، أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله.

أسرة الضحية تتحدث للوفد

أسرة الضحية تتحدث للوفد

وتقول الأم المكلومة لـ "الوفد" صابر يبلغ من العمر 17 عامًا، يساعدنا في مصاريف البيت، يبيع التين الشوكي تارة، ويشوي ذرة أخرى، وأحيانًا يرافقني في مسح السلالم، كان ابني وسندي، الحياة توقفت لا أرى عقارب الساعة تتحرك بعد خبر وفاة فلذة كبدي.

شاهد عيان

وعلى الجانب الأخر يجلس عادل صديق الأسرة وشاهد عيان على الجريمة، يقول: مصطفى 45 سنة، ، يعمل في بيع الخبز، ويوم ارتكاب الجريمة ظل جالسًا على القهوة، محل عملي، حتى رأى صابر يسير هو أصدقاء على الجانب الأخر من الطريق.

طعنة في القلب

وتابع عادل، هرول القاتل تجاه صابر، وعندما اقترب منه أمسك به ووجه له ضربة في رأسه، بسلاح أبيض كان في يده، ثم انهال عليه بطعنات متفرقة في الجسد أودت بحياته.

السجن المؤبد

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد للمتهم بإنهاء حياة طالب عمدًا بمنطقة عين شمس، بعد خروجه من المدرسة، حيث سدد له طعنات قاتلة في الشارع أثناء خروجه من الامتحانات.