النائب العام يصدر تعليماته ‏بشأن الإعفاء من قيمة خدمة التظلم من المخالفات المرورية

اصدر النائب العام المستشار محمد شوقي تعليماته باعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم وذلك فى ضوء حرص النائب العام على الاستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين.

و في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات، فقد وجه سيادته بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.

علماً بأن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري